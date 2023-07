Vrouw uit Haarlem overleden door boom op auto, ook twee gewonden in Amsterdam

Een 51-jarige vrouw uit Haarlem is overleden nadat er een boom op haar auto was terechtgekomen. Een traumahelikopter was snel ter plaatste, maar een reanimatie mocht niet meer baten. In Amsterdam zijn door de storm twee mensen gewond geraakt doordat ook een boom op hun auto viel. Het KNMI heeft code rood afgekondigd voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

Rijkswaterstaat: ga niet de weg op in gebied waar code rood geldt

NS legt treinverkeer in heel Noord-Holland stil

In IJmuiden is de zwaarste zomerse windstoot ooit gemeten

Livestream: extra uitzending vanaf 11 uur