Extreem weer op komst: kans op ondergelopen kelders en vliegende tuinmeubels

"Als dat lagedrukgebied meer naar het oosten ligt, komt de regen meer over het midden van het land. Trekt dat systeem juist naar het westen, dan komt de meeste wind en neerslag op zee. Dus het hangt af van: waar zit dat gebied, en welke koers pakt hij precies?" Zijn advies: "Houd de weerberichten heel goed in de gaten."

'Het gaat in één keer hard'

In de loop van de nacht komen daar hevig windstoten bij, tot 75 kilometer per uur. Vooral aan zee is de windkracht hard tot stormachtig met windkracht 7 of 8. Ook in het zuiden is er kans op zware windstoten tot 70 kilometer per uur.

"En dan gaat het morgenochtend in één keer hard. Er is een serieuze kans op code oranje, een potentieel gevaarlijke weerssituatie. Het criterium daarvoor is windstoten van 100 kilometer per uur."