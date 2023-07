OM eist 4 jaar cel tegen Alex S. om verkoop zelfmoordpoeder

Dat zei de officier van justitie vanmorgen in de rechtbank van Den Bosch. De straf is met aftrek van zijn voorarrest, dat 101 dagen duurde. Alex S. wordt ervan verdacht dat hij vanuit zijn appartement in Eindhoven tussen 2018 en 2021 'professionele zelfdodingspakketjes' verkocht aan mensen over de hele wereld. Eerst via Marktplaats, daarna per mail en app.

Daarbij leverde hij ook een antibraakmiddel met een instructie hoe het te gebruiken. Hij verdiende daar volgens de officier van justitie bijna 90.000 euro aan, terwijl het hem volgens het OM slechts 9000 euro zou kosten om al die pakketjes te maken.

'Onzorgvuldig en lichtvaardig'

Zeker tien mensen zouden zijn overleden na het gebruiken van S. zijn middel, waardoor hij volgens het OM tien keer hulp bij zelfdoding aanbood, wat strafbaar is in Nederland. De officier benadrukte dat na de aanhouding van S. nog meer mensen zijn overleden, en er 'waarschijnlijk ook nog veel meer zullen volgen'.

Het werd S. vooral kwalijk genomen dat hij zonder enige toetsing handelde. "Hij was onzorgvuldig, en verstrekte lichtvaardig aan onwijs veel personen. Als er in no time een zelfmoordpakketje op de mat valt, is er geen barrière meer, dan is er geen stap meer terug, geen tweede kans mogelijk."