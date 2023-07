Te weinig personeel, en dus moeten inwoners Blaricum dagenlang wachten op post

"We zetten alles op alles om de post op tijd te bezorgen, en zetten ook hulp in van een externe partij die ons daarbij gaat ondersteunen. Met die inzet verwachten we dat de vertraagde post vandaag nog wordt bezorgd. We bieden de mensen in Blaricum die last hebben gehad van de vertragingen in de postbezorging onze welgemeende excuses aan", laat een woordvoerder van PostNL weten.

Problemen rond Pinksteren

Geen landelijke personeelsproblemen dus, maar PostNL heeft bij de bezorging van sommige pakketten wel nog steeds last van een vertraging van één of twee dagen door drukte. Het bedrijf zegt dat de achterstanden die ontstonden rondom Pinksteren zijn weggewerkt, maar dat de aanvoer van pakketten hoog blijft.

