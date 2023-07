Drie doden na ongeluk Markenbinnen, auto raakte te water na aanrijding

Het gaat om een 21-jarige man uit Breda en een 21-jarige man uit Amersfoort. Naar de derde persoon is de hele ochtend gezocht, deze is gevonden in de Markervaart. Het is niet bekendgemaakt hoe oud het derde slachtoffer was.

Auto sloeg over de kop

De aanrijding gebeurde rond middernacht op de N246 in de buurt van Markenbinnen. Een van de wagens reed honderden meters door, sloeg meerdere malen over de kop en kwam in het water naast de weg terecht.