OM: zonder vragen te stellen verkocht Alex S. aan 1600 mensen zelfmoordpoeder

Zo las de officier van justitie de slachtofferverklaring voor van een dochter. Zij is stellig: "Als het niet zo makkelijk was geweest om bij jou te bestellen, dan had mijn moeder naar alle waarschijnlijkheid nog geleefd. Dan zou de zon weer gaan schijnen, was het lente geworden, zou ze weer zin in het leven hebben gehad. Dan was ze nog mama van mij geweest en de oma van mijn kind."

'Ik mis haar nog elke dag'

De nabestaande benadrukt, net als Mado, dat ze het respecteert dat mensen zelf willen beslissen over hun eigen leven. Al vindt deze nabestaande het wel goed hoe de regelgeving op dit moment in Nederland is. "Dit kan alleen volgens de wet in goede banen geleid worden, en niet door jou. Besef je wel dat mensen ook ontoerekeningsvatbaar zijn, of depressief? Dat zij ook pillen konden bestellen? Dat vind ik een heel beangstigend gevoel. Nu is mijn moeder weg en ben ik wees. Ik mis haar nog elke dag."

Ook het verhaal van Mado werd verteld aan Alex S., zij verloor haar moeder Jeane. "Wat mij het meeste pijn heeft gedaan, is dat mijn moeder is overgehaald om een lamp boven haar hoofd te installeren met een selfiestick eraan vastgemaakt. In die stick zat een iPhone, het moest mijn moeders dood filmen, omdat de CLW data wilde verzamelen of het wel een pijnloze manier van sterven zou zijn", schreef Mado in haar slachtofferverklaring over de dood van haar moeder Jeane. De verklaring werd door de officier van justitie voorgelezen aan S.

"Naast haar lag een envelop met het adres van de coöperatie erop en een briefje met de vraag of ik de telefoon op wilde sturen", ging de officier verder. "Zo'n gruwelijk beeld wens ik niemand toe."