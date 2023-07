Hier 30, in Spanje 40: 'En in Noord-Afrika halen ze de 50 graden dit weekend'

Voordat die warmte er is moeten we nog wel een paar dagen wachten. Morgen en overmorgen wordt 'behoorlijk wisselvallig', zegt De Jong. Overal in Nederland vallen wel buien. Die kunnen stevig zijn, dus met een paraplu de deur uit is geen overbodige luxe.

Snelle stijging temperatuur

In de loop van de donderdag draait de wind en wordt het warm, weet De Jong. "Het is in het zuiden van Europa heel heet. Die lucht komt onze kant op. De temperatuur stijgt dan flink."

Daar kun je je nu misschien nog weinig bij voorstellen, want zo warm is het nu bij jou: