Reserveren voor security op Schiphol kan straks voor alle bestemmingen

Voor niet-Schengenbestemmingen wordt er volgens Schiphol rekening gehouden met de daaropvolgende grenscontrole. Het laatste tijdslot dat een passagier kan boeken is 90 minuten voor vertrek. Voor Schengenbestemmingen is dit 60 minuten.

Vierde luchthaven

Schiphol benadrukt dat deze service alleen betrekking heeft op de securitycontrole. Reizigers dienen zelf voldoende tijd te rekenen om in te checken en ruimbagage af te geven. Schiphol is de vierde grote luchthaven in Europa die werkt met tijdslots voor security.

Vorig jaar ontstonden vaak ellenlange rijen voor de security. Onze verslaggever Laura Veneman nam zelf de proef op de som: