Ambassade van Belarus beklad en vernield: man (31) opgepakt

De ambassade van Belarus is vannacht vernield en beklad. Zo zijn er ruiten ingegooid en is er met graffiti onder meer een tekst aangebracht op het pand in Den Haag. De politie laat aan RTL Nieuws weten dat er een 31-jarige man is opgepakt voor de vernielingen.

Op beelden is te zien dat er met rode, zwarte en witte graffiti bekladdingen zijn aangebracht op de muren van het pand aan de Groot Hertoginnelaan. Zo staat er 'Luka-terrorist', verwijzend naar de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. De politie is vanwege de aanhouding van de man, niet meer op zoek naar nog meer verdachten. 'Onze diplomaten onveiliger' Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 reageerde via een tweet op de bekladdingen. Hij zegt: "Hoe terecht boos je ook bent op het regime van Belarus, Rusland of andere landen, val hun ambassades of residenties niet aan. Je helpt er niemand mee en maakt onze diplomaten in die landen onveiliger." Lees ook: President Loekasjenko: Wagnerbaas Prigozjin aangekomen in Belarus Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin kwam afgelopen dinsdag aan in Belarus. Loekasjenko zou hem en de Wagnergroep een verlaten militaire basis hebben aangeboden. 'Informatie Wagner delen met Belarus' Het Kremlin maakte vorig weekend bekend dat Prigozjin naar Belarus zou verhuizen in een deal die een einde maakte aan de opstand van de Wagnergroep. Loekasjenko zou daartoe hebben onderhandeld. "We willen dat Wagner informatie over de oorlog gaat delen met Belarus", zei Loekasjenko dinsdag in een verklaring. Loekasjenko zou Prigozjin tijdens de muiterij hebben gezegd dat als hij met zijn troepen verder richting Moskou zou gaan, hij 'vernietigd' zou worden. "Halverwege word je gewoon verpletterd als een insect", zou hij telefonisch tegen Prigozjin hebben gezegd.