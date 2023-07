Coureur Dilano van 't Hoff (18) overleden na crash op circuit Spa-Francorchamps

De 18-jarige Dilano Van 't Hoff is overleden na een raceongeluk. Dat gebeurde op het Belgische circuit Spa-Francorchamps in België. Van 't Hoff kwam voor het Nederlandse MP Motorsport-team uit in de Formule Regional. Het ongeluk vond plaats op het rechte stuk.

"We zijn diep geschokt dat onze coureur Dilano van 't Hoff is overleden", laat zijn team weten. "Hij bracht zoveel energie en hoorde bij onze racefamilie sinds 2021." Van ’t Hoff reed in het Formula Regional European Championship (FRECA). De organisatie brengt condoleances over aan zijn team, vrienden en familie.