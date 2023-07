Grijs, regen, maar uiteindelijk komt de zon: 'Tussen 25 en 30 graden'

En dan toch dat zonnige nieuws wat we beloofden. Vanaf donderdag wordt het droger, zonniger én warmer. "Vanaf vrijdag gaan we richting de 25 graden. In het weekend kan het ook tussen de 25 en 30 graden worden."

Marokko: richting de 50 graden

Bij ons is de warmte wellicht iets om naar uit te kijken. Dat is in Spanje en Marokko wel anders. "Daar wordt het die dagen vrij extreem", zegt De Wit. "Het wordt in Spanje op grote schaal 40 graden, regionaal 45 graden in de buurt van Cordoba."