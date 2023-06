Fatima blij met reclame voor boerkini bij Bol.com: 'Gevoel dat ik er mag zijn'

'Alle klanten representeren'

"We willen een afspiegeling van de samenleving laten zien in onze zomercampagne", laat een woordvoerder van Bol.com weten. "Zo hebben we ook een Haagse volkszanger in de campagne en een stevige man met een opblaashond. We zijn de winkel van ons allemaal. We willen alle klanten representeren."

De webshop, met 13 miljoen klanten in Nederland en België, ontving gemengde reacties op de reclame. "We kregen reacties van Nederlanders die zeiden goh, dit zie ik voor het eerst, wat belangrijk dat hier reclame voor wordt gemaakt. Maar we ontvingen ook veel racistische comments."

De poster hangt in bushokjes over heel Nederland en komt voorbij in online video's. Volgens een woordvoerder is er niet voor gekozen de poster op bepaalde plekken in Nederland niet op te hangen. "Daar hebben we niet specifiek naar gekeken."