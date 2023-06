Verdachte van doodsteken Albert Heijn-medewerkster 90 dagen langer vast

De 56-jarige man die ervan wordt verdacht een 36-jarige vrouw te hebben doodgestoken in een Albert Heijn in Den Haag moet 90 dagen langer blijven vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag.

Het incident vond vorige week dinsdag plaats. De vrouw overleed ter plekke. L. werd buiten de winkel gearresteerd. In de dagen daarna bleek dat hij vijf jaar geleden van een rechter op Curaçao tot tbs was veroordeeld, maar dat Nederland weigerde die behandeling over te nemen. Jamel L. kende een gewelddadig verleden. Zo zou hij eerder hebben vastgezeten voor een zwaar geweldsdelict, zou hij veroordeeld zijn voor moord en afpersing in Nederland, waarvoor hij tbs kreeg opgelegd, en werd hij in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld wegens bedreiging met een mes en zware mishandeling. Na deze veroordeling zou L. uitgezet zijn naar Nederland, waar hij even later opnieuw werd opgepakt voor een geweldsmisdrijf. Eerder deze maand zou hij nog veroordeeld zijn door de rechtbank van Dordrecht voor ernstige bedreiging van medewerkers van de gemeente Zwijndrecht. Stille tocht Gisteravond liepen ruim honderd mensen mee in een stille tocht om het slachtoffer te herdenken. Bij de supermarkt zijn kaarsjes, witte bloemen en herdenkingslichtjes neergezet. De Haagse centrumwethouder nam ook deel aan de tocht en noemde de dood van de vrouw 'afschuwelijk'. Bekijk ook: stille tocht voor doodgestoken Antoneta 00:40 ✕ Aan de stille tocht deden onder meer collega's en vrienden mee, die shirtjes met het gezicht van de overleden vrouw dragen.