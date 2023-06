Acteur Club van Sinterklaas moet cel in voor misbruik 17-jarig meisje

De man wisselde berichten met het 17-jarig meisje uit die steeds seksueler van toon werden. Zij was fan van hem in zijn rol als Hoge Hoogte Piet in de filmreeks de Club van Sinterklaas.

'Mogelijk tot seks gekomen'

Tijdens een ontmoeting in maart 2022 hebben ze in zijn woning in Amsterdam elkaars geslachtsdelen betast, bekende hij. Uiteindelijk boekte hij in juni 2022 in Deventer een hotelkamer. Onderweg daarnaartoe werd zowel het meisje als de acteur door de politie onderschept. De man heeft bekend dat het in die hotelkamer 'mogelijk tot seks was gekomen'.