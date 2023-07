Welk voertuig is het slechtst voor het klimaat? De scooter, motor, auto, of de fiets?

Het klinkt als een gemakkelijke vraag, die Piet stelde, maar dat is het niet. Want over welke auto hebben we het precies? En welke motor? Nemen we ook het productieproces van het voertuig mee, of laten we dat achterwege en kijken we alleen naar het verbruik als hij rondrijdt?

Fijnstof en stikstofoxide

Bij de uitstoot van CO2 gaat het eigenlijk om veel meer dan alleen het rijden op de weg. "Daarnaast geldt ook nog dat als een scooter of auto mogelijk weinig CO2 uitstoot, hij nog altijd wel veel fijnstof of stikstofoxide kan uitstoten. Dan is het dus nog altijd vervuilend", zegt woordvoerder Paul de Waal van Bovag.

