Kijk mee: Kamerdebat over geklapt landbouwakkoord

Bijna negen maanden lang onderhandelde het kabinet met boeren, banken, supermarkten en natuurorganisaties hoe de toekomst van de landbouwsector eruit moet zien. Maar vorige week klapten de onderhandelingen, nadat boerenorganisatie LTO zich had teruggetrokken.

Volgens landbouwminister Piet Adema lag er een '95-procentsversie' van een akkoord. Uit vrijdag vrijgegeven stukken blijkt dat er vooral nog onenigheid was over de hoeveelheid koeien die een boer per hectare grasland mag hebben. Verder viel onder meer te lezen dat het kabinet 13,5 miljard euro beschikbaar had en dat de veestapel met ongeveer 25 procent zou inkrimpen.