Telefoonnummers CDA-politici verspreid onder boeren: 'Knap ziek van'

De politici van wie de nummers zijn gedeeld hebben via Twitter hun ongenoegen uitgesproken.

Destructieve lui

Zo schrijft Kamerlid Derk Boswijk: "Laten we vooral vandaag niet vergeten dat veruit de meeste boeren walgen van de destructieve lui binnen en buiten de agrarische sector. De welwillende boer en boerin heeft hier uiteindelijk het meeste last hiervan. Laten we dus niet generaliseren en oog voor hen houden."

Daaronder deelt hij een ontvangen bericht van een collega-boer die Boswijks boodschap onderschrijft: