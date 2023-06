Spoorbrug Nijmegen morgen weer open voor treinen

Aan het spoor over de brug werden afgelopen weekend werkzaamheden uitgevoerd maar daarbij ging iets niet goed. Gisteren werd het spoor geïnspecteerd en toen werd meteen besloten dat de brug dicht moest.

Wat er precies voor werk is verricht aan het spoor en waarom het onveilig was voor treinen om over de brug te rijden, heeft ProRail niet gezegd. Er was in elk geval geen instortingsgevaar.

'Tijdelijke oplossing'

"Na een zorgvuldige risico-afweging, planning en afstemming met de aannemer is zojuist besloten dat de herstelwerkzaamheden vannacht kunnen plaatsvinden", laat ProRail nu weten. "Dit gaat om een tijdelijke oplossing zodat het treinverkeer weer hervat kan worden."

De treinen zullen in eerste instantie met een snelheidsbeperking over de brug rijden. Er zal later een definitief herstel worden gepland. "Voor dit complexe herstel zijn we afhankelijk van verschillende factoren."