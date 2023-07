Reizen naar voormalige koloniën: populair, maar niet altijd goed

Maar of we ons daarbij altijd bewust zijn van het koloniale verleden, is de vraag. "We houden op deze manier de machtsverhoudingen in stand", stellen experts.

Mindset toerist veranderen

Maaike Bergsma is expert duurzaam toerisme. Zij wil het vooral hebben over ons kolonialistisch verleden en de bijbehorende mindset. In een opiniestuk in NRC beweerde ze dat voormalige koloniën op een gelijke manier worden geëxploiteerd als in de koloniale tijd.

"Wij komen nog altijd om te halen, niet om te brengen", zegt Bergsma. "Wij komen om voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten; spotgoedkoop en voordelig. Maar dan zitten wij er nog steeds in met een kolonialistische houding van profiteren. Terwijl we eigenlijk zouden moeten denken: wat kom ik brengen? Vraag jezelf af: hoe ben ik een goede gast?"

Behoeften bevredigen

Volgens haar gaat het allemaal over het vervullen van een behoefte van mensen uit de westerse wereld. "Wij gingen in het koloniale tijdperk de wereld over om goederen te halen. Nu gaan we de wereld over om behoeften te bevredigen. Het is normaal geworden om ver te vliegen voor een reis naar Bali."