Jeske dacht aan zelfdoding, totdat ze 'de wolven in haar hoofd' ging tekenen

Nu stonden ze op papier. De wolven, die stonden voor haar intense zelfhaat, werden blootgesteld aan de realiteit. Haar therapeut kon nu zien wat Jeske elke dag zag. "Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die wolven minder wolf worden?", vroeg hij. "Hoe kunnen we beter tegen die wolven gaan vechten?"

Wonen in Londen

Jeske omschrijft zichzelf als een positief en optimistisch mens. Ze woont in Tilburg met haar vriend en is graag onder de mensen. Van 2011 tot 2019 woonde ze in Londen, waar ze werkte voor een reclamebureau. Als fan van de stad, ging ze op in het bruisende leven en de werkcultuur. 80-urige werkweken waren doodnormaal.

Hoe vermoeider ze werd, hoe groter de wolven in haar hoofd werden. Het rugzakje dat ze meedroeg door haar 'moeilijke jeugd' werd zwaarder en zwaarder. Veel wil ze daar niet over kwijt, behalve dat ze flink is gepest.

Totdat de 'opeenstapeling van veel dingen' haar opbrak. Jeske kwam ziek thuis te zitten.

Sluimerende en agressieve zelfmoordgedachtes

"Ik had twee verschillende soorten suïcidaliteiten", legt ze uit. Suïcidaliteiten is een ander woord voor zelfmoordgedachten. "Ik had vaak het gevoel dat ik geen controle had over mijn leven, behalve of ik wel of niet in leven zou zijn. Dat gaf mij het gevoel dat ik een uitweg had. Je hoeft het niet te doen Jeske, zei ik dan. Je kunt ervoor kiezen om te stoppen."