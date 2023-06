Stewardess op Schiphol drinkt te veel: 859 euro boete

De stewardess blies op het politiebureau 0,55 promille, waar in de luchtvaart 0,2 promille is toegestaan. Eigenlijk mag vliegtuigpersoneel tien uur voordat een vlucht vertrekt geen alcohol meer drinken. Of de vrouw dat wel heeft gedaan, is onduidelijk.

859 euro

Ze kreeg uiteindelijk een boete van 859 euro, en heeft deze direct betaald. Het vliegtuig waarop ze zou werken, vertrok uiteindelijk zonder haar.