Ruziemakende klanten in lingeriewinkel aan orde van de dag: 'M'n hart bloedt'

Of dit ook bij andere lingeriewinkels het geval is, weet Van de Pavert niet. Maar wat ze wel weet is dat het bij haar steeds erger wordt. Ingrijpen wordt dus noodzakelijk, maar hoe? "Veel mensen adviseren me om gewoon de deur op slot te doen en honderd procent over te gaan op afspraak. Maar dat gaat mij te ver."

Stoplicht buiten deur

Wat ze sowieso wel gaat doen, is een soort stoplicht buiten de deur te zetten, 'net zoals kappers doen'. "Rood betekent: we zijn vol vandaag, maar je kunt wel een afspraak maken. Oranje is: loop even binnen, dan kijken we of er een afspraak mogelijk is. Groen is: je kunt wel even binnenlopen."

Maar de eigenaresse hoopt vooral dat mensen erover nadenken. "Ik kan me de teleurstelling goed voorstellen. Maar reageer dat dan niet af op mensen."