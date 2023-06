Onderhandelingen over landbouwakkoord geklapt: boerenorganisatie LTO stapt uit overleg

LTO noemt onder meer dat een robuust verdienmodel voor Nederlandse boeren en tuinders ontbrak. "Om doelen te halen, moeten boeren en tuinders maatregelen nemen die tot hogere kostprijzen leiden voor ons voedsel. Maar in het winkelschap concurreren deze producten met buitenlandse producten die niet aan deze eisen hoeven te voldoen - en die dus goedkoper zijn", wordt het euvel samengevat.

Er zou alleen een toezegging zijn om op Europees niveau het gesprek aan te gaan hierover. Dat vindt LTO niet toereikend.

Geen afspraken

Ook konden er volgens LTO geen afspraken gemaakt worden over de legalisering van de zogenoemde PAS-melders en of er gericht wordt op 2030 of 2035. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zegt dat ze balen dat het niet is gelukt. Hij sprak na afloop van een 'moeilijk besluit' omdat het volgens hem bij de boeren draaide om vertrouwen. "Afgelopen maanden is dat vertrouwen ondanks grote voorstellen die we gedaan hebben niet dichterbij gekomen."

Hoewel Van der Tak LTO 'de brekende partij' noemt, zegt hij dankbaar te zijn voor het proces dat het kabinet startte. "Tien jaar is er niet met de boeren gesproken zoals er nu is gesproken. "We willen samenwerken en oplossingen vinden, dat zit in onze aard. De inzet van minister Adema en het kabinet hebben we erg gewaardeerd."