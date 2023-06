Zoon Biden ontloopt cel door 'gunstige deal' over belastingontduiking en wapenbezit

De 53-jarige Hunter Biden zou over de jaren 2017 en 2018 niet al zijn belasting hebben betaald. Het vuurwapen had hij in 2018 gekocht zonder bij de aankoop kenbaar te maken dat hij cocaïne gebruikte, zoals hij later in zijn autobiografie beschreef. Daardoor zou de aankoop illegaal zijn.

De schikking moet nog worden goedgekeurd door de rechter.

Onderzoek begonnen in 2018

Eind 2020 maakte The New York Times bekend dat Hunter Biden mogelijk voor tonnen aan belasting zou hebben verzuimd te betalen. In een verklaring liet Hunter Biden destijds weten dat justitie in zijn thuisstaat Delaware onderzoek doet naar mogelijk door hem gepleegde belastingfraude.

Het onderzoek was in 2018 begonnen en zou zich onder meer richten op zakentransacties die hij in China had gedaan.