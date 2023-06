Vier appartementen boven supermarkt afgebrand in Apeldoorn

De brand brak uit aan De Ploeg in Apeldoorn, boven supermarkt de Aldi. Omwonenden kregen een NL Alert omdat er veel rook vrijkwam. Of er mensen in de huizen waren toen de brand uitbrak, is nog onduidelijk.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat wel weten dat een groep kinderen van een naastgelegen kinderdagverblijf door het personeel in veiligheid zijn gebracht.

Onderzoek naar asbest

Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan of er asbest vrij is gekomen bij de brand. "In de media verschijnen daar berichten over", zegt de veiligheidsregio. "Maar het is nog helemaal niet duidelijk óf er asbest bij de brand is betrokken. We geven zo spoedig mogelijk uitsluitsel hierover."