Willem-Alexander en Máxima voortaan met reguliere trein, koninklijke trein 'met pensioen'

En dat betekent dat je in de toekomst zomaar met Willem-Alexander in één coupé kan zitten. De koninklijke trein is namelijk 'aan het einde van haar levensduur' en wordt uit gebruik gehaald.

Tiende versie in gebruik

De koninklijke trein werd zo'n 160 jaar ingezet voor binnen- en buitenlandse reizen van het staatshoofd en voor het vervoer van staatshoofden die ons land bezochten. Het koninklijke rijtuig werd in 1864 voor het eerst gebruikt. Het werd in de jaren daarop regelmatig vervangen door een modernere versie. Inmiddels is de tiende versie ervan in gebruik.