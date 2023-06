Lichaam gevonden bij zoektocht naar vermist jongetje (6) in recreatieplas Lith

De politie heeft een lichaam gevonden in de zoektocht naar het 6-jarige jongetje, dat sinds gisteren vermist was bij de recreatieplas De Lithse Ham in de Brabantse plaats Lith. Volgens de ouders van het jongetje kon hij niet zwemmen.

De politie meldt dat de identiteit van het jongetje nog formeel moet worden vastgesteld, maar gaat ervan uit dat het om de 6-jarige jongen gaat. Sinds gistermiddag 18.30 uur was het jongetje vermist. Volgens de ouders van het jongetje kon hij niet zwemmen. De politie startte meteen met een zoektocht naar het kind. Zo werd het water doorzocht door duikers van de brandweer. Ook het Veteranen Search Team hielp mee. Via Burgernet verstuurde de politie al een signalement van het jongetje. Een dag later deelde ze ook de foto en naam van het jongetje. Ook werd een politiehelikopter en sonarboot ingezet.