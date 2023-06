Nog nooit was het zó lang droog, maar niet voor lang meer

Al 34 dagen hebben we te maken met droogte in ons land. Daarmee is het droogterecord uit 2007, toen 33 dagen lang geen regen viel, verbroken.

Ook de komende dagen blijft het droog. Al zijn vandaag en morgen wel de minder warme dagen van de week vergeleken met het begin. "In het noorden en de Wadden wordt het 24 graden en in het zuiden 27 graden. Morgen krijgen we te maken met vergelijkbare temperaturen."

