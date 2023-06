6-jarig jongetje vermist bij recreatieplas, politie deelt naam en foto

De politie is op zoek naar een 6-jarig jongetje dat voor het laatst is gezien bij recreatieplas De Lithse Ham in Brabant. Het jongetje is gisteren om 18.30 uur voor het laatst gezien. De politie houdt rekening met meerdere scenario's.

Update: Lichaam gevonden bij zoektocht naar vermist jongetje (6) in recreatieplas Lith Het jongetje is te herkennen aan een grijze korte zwembroek met twee verticale rode strepen. De politie is aan het zoeken met diverse teams. Ook hangt er een politiehelikopter boven Lith en is een sonarboot ingezet om het jongetje te vinden. Volgens de politie is de jongen te voet. De plas is vanwege het onderzoek afgesloten voor publiek. Uit Turkmenistan Het water werd gisteren al doorzocht door duikers van de brandweer. Ook het Veteranen Search Team hielp mee. Via Burgernet verstuurde de politie al een signalement van het jongetje. De ouders van het jongetje lieten eerder aan het Brabant Dagblad weten dat hij uit Turkmenistan komt en niet kan zwemmen. Ze zaten op het strand toen hij aan het spelen was in het water. Daarna is hij niet meer gezien. In Noord-Brabant is ook een zoekactie aan de gang naar een 54-jarige man. Bij het E3 Strand in Eersel zou hij gisteren voor het laatst gezien zijn toen hij het water zwemmend wilde oversteken, meldt de politie.