Kletsnat voorjaar, nu een droogterecord: waar is al dat water gebleven?

"We kunnen geen water uit de rivier halen of een pomp slaan. Er zijn weinig opties hier, de sloten zijn zo leeg. Het uiteindelijke doel is om water de grond in te krijgen en om de grondwaterstand omhoog te krijgen. Dan heb je een beetje een buffer en kun je de droogte een paar weken uitstellen."

Opnieuw leren omgaan met water

Hydroloog Bartholomeus is kritisch over het huidige watersysteem in Nederland, vooral met het oog op de klimaatverandering. "Je kunt stuwen plaatsen, maar we zouden het eigenlijk groter moeten aanpakken", zegt hij. "Het is geen onwil dat we dat niet doen, maar we worden verrast door hoe snel het klimaat verandert."

Spit beaamt dat. "Het watersysteem in Nederland is nog steeds ingericht op afvoeren om Nederland veilig te houden. Terwijl het belangrijk is om de beekjes weer te laten meanderen. De waterschappen zijn daar keihard mee bezig, maar dat zijn grote ruimtelijke opgaven. We moeten opnieuw leren om om te gaan met het water. En dat vraagt tijd."

Als we genoeg water willen houden voor iedereen, dan moet het hele systeem op de schop. Maar maatregelen doen pijn. Hoe dat precies zit, leggen we uit in deze video: