Hoe ongeneeslijk zieke Pico rouwt om zijn eigen dood

"Ik wil een beeld neerzetten voor mijn kinderen", zegt Pico. "Over waar ik ben geboren, naar school ging, ben gaan werken et cetera. Ik heb duizend foto's van mezelf op mijn computer staan, maar dan zie je alleen maar de leuke verhaaltjes. Ik wil meer dan alleen vakantiefoto's achterlaten."

De video is meer gericht op het leven na zijn dood. De rouwtherapie die hij met zijn vrouw volgt, is juist meer gericht op de relatie met zijn vrouw op dit moment. "Zo blijven we man en vrouw in plaats van patiënt en zorgverlener."

Geen behandeling meer mogelijk

Alles veranderde voor Pico op 29 december 2020. De internist belde: hij had schildklierkanker, met uitzaaiingen in zijn nek. Shit, dacht hij, maar dit is niet het einde. De ziekte was goed te behandelen. "Ik was vol vertrouwen", zegt hij erop terugkijkend.

Hij mocht de medische molen in, met de onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw en drie kinderen. Zijn schildklier en dertig lymfeklieren, met alle kanker in zich, werden verwijderd.