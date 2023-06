Kwallen gespot op het strand! Dit kan je doen tegen een beet

Normaal gesproken blijft het dier liever ver van de kust verwijderd. Maar kwallen kunnen niet zwemmen en zijn afhankelijk van de stroming in de zee. En laat die nu net de verkeerde kant op staan vandaag.

Onderstroom in zee

Want dit weekend schijnt volop de zon, maar waait aan de kust een aflandige wind. Dat is een wind die vanaf land waait. Deze wind zorgt voor een tegenovergestelde onderstroming in de zee.

"Het is bekend dat bij een aflandige wind een onderstroom komt, waardoor de kwallen makkelijker het strand bereiken", zegt Reinier van den Berg van Buienradar. "Of die beesten het nu willen of niet."