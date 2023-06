Het wordt heet op de weg morgen: Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in

Volgens Rijkswaterstaat is het 'onwenselijk' dat gestrande weggebruikers bij hoge temperaturen in de zon lang op een berger moeten wachten.

Met hoge temperaturen kan de buitentemperatuur van het wegdek oplopen tot 50 graden. Op de website Rijkswaterstaat strooit is live te zien hoe hoog de wegdektemperatuur is.

Goed voorbereid op pad

Het hitteprotocol geldt vooralsnog voor de wegen in de provincies Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Limburg. Daar stijgen de temperaturen naar 30 graden of hoger.

Het advies aan reizigers is om goed voorbereid op pad te gaan. Dus dat betekent: voldoende drinkwater mee en een paraplu. Water is belangrijk omdat door hitte je concentratie in de auto kan afnemen. Een paraplu kan dienen als parasol als je met pech achter de vangrail aan het wachten bent.

30 graden

In het midden en zuiden loopt de temperatuur morgenmiddag op tot ruim 30 graden. In Limburg en Brabant kan er sprake zijn van een lokale hittegolf.

De zonkracht is dit weekend ook fors: 7. Ter vergelijking: de maximale Nederlandse zonkracht is 8. De uv-straling is morgenmiddag zo sterk dat je binnen een kwartier extra maatregelen moet nemen.