Experiment tegen armoede: Shasha kreeg maandenlang 1000 euro gestort

Shasha kan erover meepraten wat dat voor haar heeft betekent. Ze woont alleen met haar twee kinderen in Amsterdam-Zuidoost en besloot zich twee jaar geleden baan te sluiten bij Collectief Kapitaal. Dat is een particuliere stichting, die mensen in bestaansonzekerheid (zoals zij armoede noemen) wil helpen.

Een paar maanden later kwam het verlossende woord: ze was ingeloot als een van de deelnemers. Dat betekende dat ze acht maanden lang, samen met vier andere Amsterdammers uit haar postcodegebied, 1000 euro per maand bijgeschreven kreeg op haar rekening. "Ik was een beetje gechoqueerd toen ik het hoorde", zegt Shasha tegen RTL Nieuws. "Echt een beetje van m'n à propos."

Ademruimte

Shasha had het op dat moment financieel zwaar. Ze had wel een baan, maar kon daar lang niet van rondkomen. "Ik was in de problemen gekomen doordat ik een tijd moest revalideren nadat ik een hersenvliesontsteking had gehad. Mijn reserves waren daardoor op. Ik had op dat moment ook geen partner meer."

Door de 1000 euro per maand kreeg ze even ademruimte. "Ik kreeg ruimte voor andere dingen in m'n hoofd. Ik hoefde me opeens niet meer druk te maken om geldzaken", zegt ze.