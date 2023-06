Iedereen aan de tatoeages: hier worden de meeste gezet

"Tattoos waren ooit voor hoeren en zeelieden, maar zijn nu voor iedereen", zegt emeritus hoogleraar Henri Beunders, schrijver van het boek Optocht der Tattoos. "De hele tattoocultuur is begonnen in Rotterdam-Katendrecht en op de zeedijk in Amsterdam."

"Vanaf de 16de en 17de eeuw was dat de enige plek waar hoeren en zeelieden tattoos lieten zetten. Sinds de jaren 80 is het aantal tattooshops langzamerhand toegenomen. Nu heeft bijna elke stad een tattoostudio."

'Tatoeëren heel gewoon geworden'

Zoals in het Limburgse Brunssum. De stad telt in totaal 19 tatoeagezaken. Dat zijn er 6,9 per 10.000 inwoners. Dat is het meeste van heel Nederland. Het verbaast tatoeëerder Nick Limpens van Royal Ink in Brunssum niet.

"Hier in de Parkstad-regio heerst een bepaalde tatoeagecultuur. Veel oudere mensen hier hebben ook tatoeages, niet alleen de jongeren. Het kwam al op in de jaren 80, maar in die tijd werd het nog gezien als iets asociaals en tegendraads. Nu niet meer. Tatoeëren is hier inmiddels heel gewoon geworden."