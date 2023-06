Marcel ging in gesprek met de mensen die hij aanreed: 'Loste alles op'

"Achteraf denk ik dat het wel goed is geweest dat er nog iemand tussen zat", zegt Marcel. "Het waren best moeilijke gesprekken, maar geen vervelende. We hadden het over hoe het nu met hen gaat, maar ook over het kaartje dat ik had gestuurd. Je krijgt zoveel informatie die je normaal nooit had kunnen krijgen, omdat de verzekeraar dat niet prijsgeeft."

Gesprek was oplossing

"Dat gesprek was voor mij de oplossing in mijn persoonlijke verwerking. Ik tastte daarvoor zo in het duister en begreep niet waarom ze geen contact met mij wilden. Ik schaamde me zo erg. Dat gesprek heeft dat wel echt opgelost."

"Helemaal afsluiten doe je het nooit en het schuldgevoel blijft, maar ik heb er geen last meer van. Ik heb het een plekje kunnen geven en mijn leven weer kunnen oppakken."