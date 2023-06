Deze Rotterdamse straatarts vecht tegen het systeem: 'Geld belangrijker dan mensen'

In de kristalvormige kerk in het centrum van Rotterdam is het ogenschijnlijk rustiger dan normaal. Door de driehoekige ramen valt het zonlicht op zo'n twintig mensen, die verdeeld aan de tafels zitten. Met regen kun je gerust op het driedubbele aantal rekenen. Boven kunnen mensen koffie halen voor 10 cent.

Ga je de gang door, dan kom je bij de spreekkamer van de straatarts. Aan het bureau zit een man, hij is de laatste patiënt deze ochtend. "You have to do it three times a day", zegt Michelle tegen hem, terwijl ze het recept in zijn hand drukt. "Yes, three times a day."

Verslaafde jongen met beenwond

Nu was het een patiënt die tegenover haar zat, maar een uur daarvoor waren het nog twee artsen van het Erasmus MC. Michelle sprak in het ziekenhuis over een van haar patiënten, een verslaafde jongen met een diepe beenwond.