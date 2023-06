Meerdere gewonden na vermoedelijke straatrace Helmond

De andere auto die bij de vermoedelijke straatrace betrokken was, is er na de botsing vandoor gegaan. Volgens de politie lijkt het erop dat de straatrace al een stuk voor de plek van de aanrijding was begonnen.

Nog niemand aangehouden

Vooralsnog is niemand aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en is daarvoor ook op zoek naar getuigen en beelden van de straatrace. "Het lijkt erop dat er wel echt een straatrace heeft plaatsgevonden", aldus de politiewoordvoerder. "Maar de exacte toedracht van dit ongeval moeten we nog vaststellen."