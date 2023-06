Brandweer: alle 95 woningen Amsterdam onbewoonbaar na brand

De harde wind joeg de vlammen stevig aan. Daardoor breidden die zich in razend tempo over het dak uit. De brand vond vervolgens ook weer een weg naar beneden en kon zich 'in de lichtgewicht constructie verder uitbreiden'. In totaal waren bij het blussen ruim honderd brandweerlieden betrokken.

Nog onderzoek nodig

Vastgoedbedrijf Vesteda, de eigenaar en verhuurder van de appartementen heeft collega-verhuurders benaderd. De verhuurder hoopt dat zij kunnen helpen met het vinden van vervangende woonruimte voor de bewoners die voorlopig niet terug kunnen keren naar hun huis.

Wanneer de bewoners weer terug kunnen in hun huis kan Vesteda niet zeggen. "Met name de bovenste drie verdiepingen hebben veel brand- rook- en waterschade opgelopen, dus dat zal niet op korte termijn zijn. Voor de verdiepingen daaronder wordt de komende dagen per appartement onderzocht hoe groot de schade is."