Duizenden winkelverboden per jaar voor diefstal: 'Ik vergat het keukenpapier'

Tim* uit Amsterdam kreeg ook een winkelverbod. Hij kwam van school en ging nog even naar de supermarkt om avondeten te halen. "Ik had ongeveer tien producten, waaronder meerdere tonijnblikjes en olijven", zegt hij. In tegenstelling tot Marieke handelde hij wel bewust.

'Ik word vast niet gepakt'

"Bij een paar dingen dacht ik: ach, het maakt niet zoveel uit als ik die niet scan, ik word vast niet gepakt."

Maar dat liep toch even wat anders. "Toen ik naar buiten liep, kwam er opeens een beveiliger achter mij aan. Ze hadden op de camera's gezien dat ik niet alle producten had gescand. Ik werd naar achteren geroepen en moest een formulier ondertekenen waarop stond dat ik een jaar niet in die supermarkt mocht komen. De politie is nooit gebeld."

Aangifte

Volgens Van Os heeft hij met Soda wel veel contact met de politie en de gemeente. "Wij doen de civielrechtelijke afhandeling, de politie doet de strafrechtelijke afhandeling. Een voorbeeld: als jij een deuk schopt in mijn auto en dat kost 400 euro kun je twee dingen doen. Of je haalt de politie erbij en je krijgt straf. Of je doet dat niet en laat ons het verder regelen."

In een reactie laat de politie weten dat de supermarkt bij winkeldiefstal bepaalt of er aangifte wordt gedaan. "Een diefstal is natuurlijk gewoon een diefstal. Daar staat een boete op. Wij zetten geen extra agenten naast de winkel. Het valt of staat met een aangifte." De handhaving van een winkelverbod doet de winkelketen in eerste instantie zelf. "Als beide partijen er niet uitkomen, worden wij gebeld."

* De namen van personen in dit stuk zijn gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.