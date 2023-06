Heineken haalt in heel Nederland posters weg: modellen lijken te jong

De Wolf laat weten dat het 'uniek' is dat er een alcoholreclame wordt beëindigd op deze manier. "Ik ben 15 jaar directeur van STIVA en dit is nog nooit gebeurd. Dat is een indicatie dat het in heel veel andere gevallen goed gaat, dat wil de sector ook. Maar in dit geval is het niet niks, overal in Nederland moesten posters worden weggehaald."

Een woordvoerder van Heineken laat desgevraagd weten dat de posters voor verwijdering twee weken te zien waren. "Maar zodra we door STIVA zijn aangesproken hebben we er direct alles aan gedaan om de beelden te verwijderen en waar dat niet mogelijk was aan te passen."

'Ze zoeken met dit bier de randjes op'

Planken is blij met het resultaat, maar vindt het wel jammer dat het zo moest gaan. "Heineken zoekt met dit product expres het randje op. Het is namelijk een 'leerbiertje': een biertje waar de bitterheid vanaf is gehaald, zachter smaakt. Ze willen hier nieuwe, jonge drinkers mee kweken: eerst laten wennen aan dit zachte biertje, daarna zijn ze klaar voor het echte werk. Daarom zoeken ze jong ogende modellen, maar nu gingen ze te ver."