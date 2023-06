Geen ivf, geen knieoperatie: hoog BMI kan grote gevolgen hebben

Voedingspsycholoog Diana van Dijken las het onderzoek van CBS en dacht: "Leuk dat we weer de BMI gebruiken om te zeggen dat mensen 'overgewicht' hebben. We weten dat het nooit een maat is geweest om vast te stellen of mensen een te hoge vetmassa hebben."

"De methode is meer dan honderd jaar geleden bedacht door een wiskundige die toen al zei dat het niet bedoeld was om individuele gezondheid te meten. Dat maakt dit soort discussies voor mij discutabel."

Overgewicht

Een op de vier Nederlandse jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar heeft overgewicht volgens het CBS. Bij bijna 7 procent van de jongvolwassenen is sprake van obesitas. Op de langere termijn lijkt sprake van een stijging. In 2014 had 21 procent van de 18- tot 25-jarigen overgewicht, in 2022 was dit precies 25 procent.

Staatssecretaris van Ooijen (Volkgsgezondheid) noemt de overwichtcijfers 'echt hoog' en 'heel zorgelijk voor onze gezondheid'. "We werken keihard aan maatregelen die mensen kunnen helpen om gezonder te eten en bewegen."

Onderzoek CBS

Voor het onderzoek vulden in totaal 2500 jongvolwassen de vragenlijst in. "Aan iedere persoon in de enquête vragen we naar het lichaamsgewicht en de lengte", zegt Tanja Traag, hoofd socioloog bij het CBS. "Op basis daarvan kijken we of mensen overgewicht hebben."

Op de vraag of kijken naar de BMI voldoende is om dat te bepalen, zegt ze: "Natuurlijk zijn er discussies of je bijvoorbeeld moet kijken naar buikomvang, maar dat is niet voor veel mensen een gebruikelijke activiteit. Dit is een methode die we sinds 1981 gebruiken. Als we nu gaan veranderen, kunnen we voor de komende jaren niet berekenen of er sprake is van een stijging of daling."