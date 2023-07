Jeane kreeg zelfmoordpoeder van Alex S.: 'Ze stierf alleen en in angst'

De opname is gelukkig misgegaan, vertelt Mado. "Misschien zag ze net op tijd in hoe morbide het was, of lukte het haar gewoonweg niet om de opnameknop in te drukken. Maar het resultaat is wel dat mijn moeder is gestorven met een 100 watt bureaulamp boven haar lieve gezicht en een iPhone daarnaast."

Op de uitnodigingenlijst van het afscheid van Jeane, die ze zelf had gemaakt, stond ook de naam van de contactpersoon van de coöperatie. Mado belde haar: "Het eerste wat ze vroeg, was: 'Hoe is het gegaan?' Ze condoleerde mij daarna pas."

Slachtofferverklaring tijdens zitting

Mado is nog altijd verdrietig over hoe haar moeder is gestorven. Dat zal ze ook aangeven tijdens de inhoudelijke behandeling die morgen start in de rechtbank van Den Bosch, waar ze bijgestaan wordt door slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. Haar slachtofferverklaring wordt voorgelezen door de officier van justitie, gericht aan Alex S.: "Ik heb moeite en veel verdriet over de bijdrage van de CLW aan mijn moeders dood en daarmee dus óók aan die van Alex S. Hij heeft er mede voor gezorgd dat mijn moeder alleen heeft moeten sterven, angstig, opgejaagd en constant bang voor verraad."

Ze benadrukt dat ze het niet erg vindt dat mensen geholpen worden bij hun levenseinde, dat moet volgens haar zelfs. Maar deze manier vindt ze niet de juiste. "Dit zijn zelfmoordcowboys. Ik hoop dat dit stopt en dat kwetsbaren niet meer afhankelijk van hen zijn. Als er goede wetgeving in Nederland zou zijn, was dit alles niet nodig geweest en was mij, én andere nabestaanden heel veel onnodig leed bespaard gebleven. Dan zou mijn moeder niet alleen gestorven zijn, maar dan had ik haar in mijn armen gehouden tijdens haar laatste reis."