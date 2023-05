Seksueel grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenis Nieuwersluis

Minister in actie tegen misstanden

Minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming gaat maatregelen treffen om het grensoverschrijdend gedrag in de vrouwengevangenis tegen te gaan. Dat zegt hij in reactie op het nieuws. Weerwind zegt zich te zijn 'kapotgeschrokken' toen hij het rapport las. "Dit gaat in tegen alles waar ik voor sta."

Weerwind neemt alle aanbevelingen van de inspectie over, zoals het aanstellen van een contactfunctionaris bij wie gedetineerden hun verhaal kunnen doen als zij last hebben van grensoverschrijdend gedrag. De maatregelen worden niet alleen getroffen in Nieuwersluis, er wordt ook gekeken naar de situatie in andere gevangenissen in Nederland.