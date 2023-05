Neergestoken huisarts Vincent: 'Diep ontroerend dat zovelen ons steunen'

Vincent Zieren, de huisarts die in februari werd neergestoken door een patiënt in Den Haag, heeft voor het eerst gereageerd op de steekpartij. Hij laat weten dat hij 'na een heftige periode nu bezig is met het mentale herstel'. Hij en zijn gezin willen vooral alle mensen bedanken die hen de afgelopen tijd gesteund hebben.

Zieren werd op 21 februari neergestoken in Huisartsenpraktijk Zuiderpark aan de Apeldoornselaan. Hij raakte zwaargewond, verbleef drie dagen op de intensive care, moest twee operaties ondergaan en mocht uiteindelijk na anderhalve week het ziekenhuis verlaten. Kort na de steekpartij werd een 38-jarige verdachte aangehouden. Hij zou verward zijn geweest, en wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Hij verschijnt volgende week woensdag voor het eerst voor de rechter in Den Haag. 53.659 euro opgehaald Collegahuisartsen Christianne Mos en Nadja Kos startten al snel na de steekpartij een inzamelingsactie voor de huisarts omdat ze hem 'de financiële ruimte gunnen om te herstellen in zijn eigen tempo en in het tempo van zijn gezin'. Er werd maar liefst 53.659 euro opgehaald. Lees ook: Kamer: aangifte van agressie tegen zorgmedewerker moet eenvoudiger Zieren wil nu dan ook laten weten dat hij dankbaar is voor alle steun die hij en zijn gezin hebben gekregen. "De vele kaartjes, bloemen en berichtjes zijn ontzettend hartverwarmend en de overweldigende crowdfunding komt daar nog eens bij", laat hij via slachtofferadvocaat Sébas Diekstra weten. "Na een heftige beginperiode waarin het fysiek herstel de boventoon voerde, ben ik nu bezig met het mentale herstel." "Het is diep ontroerend om te voelen dat er zoveel mensen zijn in het hele land die ons steunen. Dit bevordert mijn herstel zeker." 'Ik wil mijn oprechte wens delen' Zieren laat weten ook veel reacties te hebben gehad van collega's uit de zorgsector. "De zorg staat al langere tijd erg onder druk. Daarom wil ik mijn oprechte wens delen dat alle hulpverleners hun werk vrij van intimidatie en geweld kunnen uitoefenen."