Lokdoosjes vliegen de winkel uit: 'Maar laat de mieren lekker zitten'

Je opent je tuindeuren, stapt naar buiten en staat in een berg zand. Het blijkt een mierenhoop te zijn en daar ben je niet zo blij mee. Althans, dat is op te maken uit het aantal mierenlokdoosjes die op dit moment verkocht worden in Nederland. Zo ziet de Intratuin de laatste weken 'een stijging van zo'n 40 procent in mierenproducten ten opzichte van vorig jaar'.

Maar, zegt een woordvoerder: "We hebben zeker geen last van tekorten." Ook geen lege schappen bij de Action, maar ook daar zien ze de vraag naar mierenlokdoosjes stijgen.

'Verhoogde vraag'

Bij de Kruidvat en Trekpleister kon het de afgelopen weken wel voorkomen dat 'een klein deel van het assortiment in enkele filialen beperkt verkrijgbaar was'. "Want we zien inderdaad een verhoogde vraag naar mierenlokdoosjes. We hebben echter voldoende voorraad in ons distributiecentrum dus die filialen zijn snel weer aangevuld."