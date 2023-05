Politie: ontvoerde man Spanbroek gevonden na tip conductrice

De vermiste man die afgelopen vrijdag in een auto werd geduwd in Spanbroek en naar wie dagen werd gezocht, was inderdaad ontvoerd. Hij werd vandaag rond 13.15 uur aangetroffen in Beverwijk. Het was lange tijd onduidelijk of er inderdaad sprake was van een ontvoering. De politie had het over een 'vermeende ontvoering', maar meldt nu dat hij 'echt ontvoerd was'.

"We zijn blij dat we de man zonder ernstig letsel hebben aangetroffen", meldt de politie. "We weten nu wie het is, het is een man met een buitenlandse nationaliteit, die ook in het buitenland woont." Conductrice Een tip van een conductrice in de trein leidde de politie uiteindelijk naar de man. Zij vond dat de man zich wat vreemd gedroeg, maar belde de politie niet. Toen ze volgende dag het bericht van de politie zag, zocht ze alsnog contact. Na de tip van de conductrice verstuurde de politie een burgernetmelding in de regio Beverwijk. Vervolgens kwamen er tips binnen die naar de man leidden. Lees ook: Ontvoerde man Spanbroek liep op sokken, politie toont nieuwe foto In de trein zat de man in zijn eentje, liet de politie weten. De politie zoekt nog contact met zijn naasten. De man is bij een dokter geweest en heeft inmiddels met de politie gesproken. Twee verdachten De man werd vrijdagmiddag rond 14.20 uur onder dwang in een auto geduwd aan de Herenweg. Die auto en de man waren vervolgens meerdere dagen spoorloos. Er zitten twee mannen vast voor de ontvoering. Zij worden morgen voorgeleid.