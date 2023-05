Tornadoservice badminton verboden tot en met Spelen 2024

Bij de nieuwe manier van serveren wordt de shuttle een draaiing en daarmee ook spin meegegeven. De opslag is amper te retourneren, en als dat al lukt, is de volgende bal vaak erg gemakkelijk om te slaan. In mei had de BWF al een tijdelijk verbod op deze manier van serveren afgekondigd, maar nu is dus duidelijk dat hij tot en met Parijs 2024 niet meer te zien zal zijn.

"Na advies ingewonnen te hebben uit de badmintonwereld, gelooft het bestuur van de BWF dat het beste is om de 'spinservice' voor nog eens 15 maanden uit te sluiten om zo niet de kwalificaties van de Olympische en Paralympische Spelen en de Spelen zelf te veel te beïnvloeden", liet de bond weten.

Benieuwd hoe de service precies in zijn werk gaat? In onderstaande video zie je hoe hij wordt gespeeld: