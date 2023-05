Massale vechtpartij in Rijswijk voorafgaand feest: ME ingezet

In Rijswijk is vanmiddag, voorafgaand aan een feest, een massale vechtpartij uitgebroken. Meerdere groepen gingen met elkaar op de vuist, zeker één persoon is neergestoken. De politie moest de ME inzetten om de situatie onder controle te krijgen.

De vechtpartij vond plaats aan de Lange Kleiweg, daar zou in zalencentrum Event Plaza een Eritrees feest plaatsvinden. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij de vechtpartij. Hoe het met hen gaat, kon de politie nog niet zeggen. Een woordvoerder van de politie laat aan RTL Nieuws weten dat het gaat om demonstranten die 'demonstreerden tegen het feest'. Het feest in Event Plaza was georganiseerd ter gelegenheid van Eritrea's onafhankelijkheidsdag. Het land in de Hoorn van Afrika werd op 24 mei 1993 onafhankelijk van Ethiopië. Spanningen in gemeenschap Binnen de Eritrese gemeenschap bestaan grote spanningen tussen aanhangers en tegenstanders van het autoritaire regime van het land. Eritrese evenementen gelden daarom vaak als risicogevoelig. In 2022 werd om die reden een evenement dat in Event Plaza zou plaatsvinden verboden. Enkele meters verderop startte om 13.00 uur een groot feest in De Broodfabriek. Een medewerker van het 'Food & Music festival Caribbean Village' laat aan RTL Nieuws weten dat de politie de deuren van het festival voor korte tijd moest sluiten. 'Demonstranten' "De wegen werden ook afgesloten. Ik heb geen flauw idee wat er daar buiten is gebeurd, ons is verteld dat het het zou gaan om demonstranten. Gelukkig mag nu iedereen weer binnen bij ons." Lees ook: Beruchte mensensmokkelaar uit Eritrea aangehouden Op Twitter noemt burgemeester Huri Sahin van Rijswijk het 'vreselijk dat bij de wanordelijkheden gewonden zijn gevallen'. Omdat de vechtpartij 'duidelijk gerelateerd' was aan het feest, heeft ze Event Plaza per direct voor de rest van de dag en avond gesloten. "Zodat de situatie niet verder kan escaleren."