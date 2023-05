Storing in regiewagen legt uitzending WNL op Zondag plat

De uitzending van WNL op Zondag is zondagochtend stilgelegd vanwege een storing in de regiewagen. Dat laat WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes weten. "Uitzenden is niet meer mogelijk", aldus Huisjes.

Na herhaaldelijke geluidsproblemen tijdens het liveprogramma werd het programma stilgelegd. Kijkers kregen minutenlang een melding in beeld te zien met 'Even geduld alstublieft'. Later verscheen onderin beeld dat de uitzending door technische omstandigheden stil was gelegd. Huisjes spreekt van 'een clusterstoring'. "Onder meer het geluid is weg en het opnemen van de uitzending, om die eventueel later op zondag alsnog uit te zenden, is waarschijnlijk ook niet mogelijk", laat Huisjes weten. De WNL-hoofdredacteur noemt het technische incident 'vreselijk'. "Voor ons, maar ook voor de gasten." Minister Franc Weerwind, CDA-Europarlementariër Esther de Lange, burgemeester van Antwerpen Bart De Wever, mediadeskundige Sjuul Paradijs en professor Jan-Willem van Prooien waren te gast.